Turismo naturalistico in calo, ma la Sila è in controtendenza e segna una crescita

COSENZA – “C’è un crescente desiderio di camminare tra i sentieri della Sila, respirando aria pulita e immergendosi nella natura incontaminata. In un’estate caratterizzata da temperature torride e da dati turistici calabresi ancora tutti da verificare, le guide che operano in Sila registrano un notevole afflusso di visitatori”. Lo dichiara il Presidente delle Guide del Parco della Sila, Saverio J Bianco.

“Non abbiamo ancora dati ufficiali sulla stagione turistica in Calabria, ma la percezione generale sembra indicare un certo calo delle presenze, accompagnato da una minore propensione alla spesa da parte dei turisti. In altre parole, siamo in attesa dei numeri concreti, ma sembra che ci siano meno persone e che quelle presenti abbiano un budget di spesa ridotto. Questa situazione non è imputabile al settore turistico locale o a una carenza di programmazione da parte delle istituzioni, ma è piuttosto il risultato dell’inflazione, che erode il potere d’acquisto delle famiglie. Inoltre, la Calabria continua a faticare nel farsi conoscere e nell’attrarre segmenti di turismo con maggiore capacità di spesa. Le ragioni di questa difficoltà sono molteplici, inclusa una certa percezione negativa della regione, alimentata da stereotipi e pregiudizi, che scoraggia molti potenziali visitatori dal considerare la Calabria come destinazione primaria.

Nonostante queste difficoltà, il turismo naturalistico in Sila sembra in controtendenza, registrando un segnale di crescita. Sono infatti numerose le persone che si sono recate presso i quattro infopoint del Parco Nazionale della Sila, gestiti dalle Guide Ufficiali del Parco, per richiedere informazioni su attività escursionistiche, da svolgere in autonomia o con l’accompagnamento di guide esperte. Sebbene non disponiamo di numeri precisi, le testimonianze delle guide indicano un aumento significativo delle attività svolte. È importante sottolineare che, pur non trattandosi ancora di numeri in grado di segnare una svolta decisiva, il trend è comunque positivo.

Camigliatello Silano si conferma come la località che ha maggiormente beneficiato di questa controtendenza, grazie alla sua posizione strategica, alla facilità di accesso e alla vasta gamma di servizi offerti. Tuttavia, anche altre località come Lorica, Villaggio Mancuso e Trepidò registrano un incremento di visitatori, a conferma di un interesse diffuso per il turismo naturalistico in tutta l’area della Sila.

Questo risultato è sicuramente il frutto di una efficace strategia di comunicazione sulle aree interne messa in atto negli ultimi anni dalla Regione Calabria, oltre che delle costanti attività di promozione svolte dal Parco Nazionale della Sila negli ultimi vent’anni. Non bisogna sottovalutare l’impatto positivo che hanno avuto manifestazione sportive dal respiro nazionale come la Sila Epic e la Sila3vette che si rivolgono proprio al pubblico di appassionati di montagna e sport. Un contributo determinante proviene anche dal lavoro appassionato e professionale delle guide del Parco, delle associazioni AIGAE, Lagap, Assoguide e di tanti altri operatori che, con dedizione e sacrificio, si impegnano quotidianamente sul territorio.

Il futuro del turismo è senza dubbio legato alle aree protette, alla crescente voglia di natura e alla necessità di allontanarsi da luoghi caotici e sovraffollati. La Calabria, con tre parchi nazionali e uno regionale, si propone come una delle regioni italiane a maggiore vocazione per questo tipo di turismo. In particolare, il Parco Nazionale della Sila, vero e proprio polmone verde del Mediterraneo, può rappresentare una meta sempre più ambita, in grado di soddisfare pienamente le esigenze di un target alla ricerca di autenticità e sostenibilità.

C’è ancora molto da fare per valorizzare appieno le potenzialità turistiche della nostra terra, ma tanto è stato già realizzato. È il momento di continuare a promuovere e scoprire le bellezze della Calabria, mettendoci ancora una volta in cammino per esplorare le sue meraviglie naturali”.