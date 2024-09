Trema la terra nella notte, scossa con epicentro a Carolei avvertita da Cosenza a Crotone

COSENZA – Torna a tremare – in maniera lieve – la terra in Calabria. Un terremoto di magnitudo ML 2.3 si è verificato a 3 km N Carolei (nel Cosentino) alle 2.07 di questa notte, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.2780, 16.2240 ad una profondità di 9 chilometri. Il terremoto è stato registrato dalla sala sismica dell‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il terremoto è stato avvertito a Cosenza, Lamezia Terme, Catanzaro e Crotone. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

