Tragedia a San Donato di Ninea, operaio trovato morto in un terreno

SAN DONATO DI NINEA (CS) – Ancora una tragedia in provincia di Cosenza, dopo la morte di una bambina di 6 anni a Bisignano. In tal caso la drammatica notizia arriva da San Donato di Ninea, dove un 53enne, è stato rinvenuto privo di vita in un terreno. Si tratterebbe di un operaio di nazionalità romena. Secondo quanto emerso, sarebbero state alcune persone ad aver notato, passando nella zona, l’uomo disteso a terra.

Lanciato l’allarme, nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 e anche dell’elisoccorso, non c’era già più nulla da fare. Al momento non sono state accertate le cause del decesso dell’operaio e del caso, è stata informata la Procura di Castrovillari e i carabinieri.