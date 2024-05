Torano Castello, l’imprenditore Alfonso Marturano presenta la sua candidatura a sindaco

TORANO CASTELLO (CS) – Con la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco dell’imprenditore Alfonso Marturano, inizia ufficialmente la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative a Torano Castello. Ieri, infatti, presso la sede di Torano Centro della lista “Cambia Torano” si è tenuto il primo incontro pubblico tra il candidato e i cittadini e il riscontro, in termini di partecipazione, è andato oltre le più rosee previsioni. Tantissimi, infatti, i cittadini di Torano che hanno voluto essere presenti personalmente all’evento e tra di loro tantissimi ragazzi e ragazze.

La partecipazione di Alfonso Marturano alle prossime elezioni era già più o meno nota ai cittadini di Torano ma quello di ieri è stato il primo contatto personale fra il candidato e i cittadini. L’obbiettivo specifico è quello di iniziare a rendere partecipi gli elettori del progetto politico posto alla base della sua candidatura a sindaco e della squadra che lo sostiene. Durante l’incontro, infatti, Alfonso Marturano ha tratteggiato le direttrici fondamentali di quello che sarà il proprio impegno politico, definendo non più rimandabile la rottura definitiva col passato e l’abbandono di tutti quei pesi e vecchi legami, ideologici, amicali e di interesse, che hanno da sempre frenato lo sviluppo del territorio.

Non nuovo infatti a precedenti esperienze amministrative, Alfonso Marturano stavolta ha voluto rimarcare l’importanza di questo suo rinnovato impegno, ponendo l’accento proprio sulla sua conquistata libertà e indipendenza politica che oggi lo rende finalmente in grado, insieme ad una squadra capace di rispecchiare sia le multiformi esigenze sia le aspettative politiche della cittadinanza, e che si è scelto in totale autonomia, di mettere a frutto la propria esperienza amministrativa ma soprattutto il background maturato in tanti anni di attività imprenditoriale in tutto il Sud d’Italia. L’appuntamento con i cittadini è quindi alle prossime settimane di campagna elettorale.