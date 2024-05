La segnalazione – caos e traffico impazzito in centro a Cosenza “oltre 40 minuti per percorrere Via Roma”

COSENZA – La rimozione della rotonda tra Viale della Repubblica e la fine di via Pasquale Rossi, con i nuovi sensi di marcia nel cuore della città, da ieri stanno un vero e proprio ingorgo nel centro di Cosenza. Decine le foto e le segnalazioni che continuano ad arrivare alla nostra redazione sul traffico veicolare ingolfato, soprattutto lungo via Roma, dove la situazione è completamente congestionata “ho impegnato oltre 40 minuti per percorrerla ed arrivare poi a piazza Loreto“ ha scritto un lettore. Da via Roma, inevitabilmente, il caos si riversa anche sulle vie limitrofe. Traffico, ma anche inquinamento acustico con i clacson che strombazzano a più non posso.

Il sindaco Franz Caruso ha chiesto pazienza ai cittadini, affinché si abituino alle nuove disposizioni. “Con la demolizione della rotatoria di viale della Repubblica – un’altra vera e propria bruttura che abbiamo voluto cancellare – abbiamo dato inizio alla risistemazione di tutta la viabilità cittadina, avendo ben presenti gli obiettivi strategici della nostra Amministrazione finalizzati ad innalzare la qualità della vita dei cittadini, proprio attraverso il miglioramento e lo sviluppo del sistema di mobilità urbana, in sintonia con i principi espressi dal Codice della strada”.

Questo aveva scritto il sindaco ieri in un post su Facebook, annunciando che questo è solo “un primo step cui seguiranno la demolizione dei due tratti di pista ciclabile di via Sertorio Quattromani, dove si determina un vero e proprio imbuto per la circolazione, con evidenti pericoli per la sicurezza, e la realizzazione della “famosa” bretella di via Reggio Calabria, opera che la precedente Amministrazione comunale avrebbe dovuto realizzare 5 anni fa e, nonostante gli annunci, non ha mai provveduto a realizzare. La modifica dell’attuale assetto viabilistico cambierà e snellirà notevolmente i flussi veicolari che devono muoversi in condizioni di assoluta sicurezza e accessibilità”.

Su via Roma traffico congestionato

Al momento, però, più che snellire il traffico, la situazione sembra totalmente ingolfata soprattutto nei pressi della scuola di Via Roma, dove praticamente quasi tutte le strade confluiscono su quella che è una delle vie più trafficate della città. Un automobilista, inoltre, ci scrive spiegando le difficoltà nel prendere adesso l’autostrada “prima per raggiungere l’autostrada A2 salivo da via Tancredi, percorrevo Via Pasquale Rossi ed era fatta. Adesso devo prendere via Simonetta e sono costretto a passare davanti la scola di Via Roma che, nell’ora di punta, tra doppie e triple fila diventa un vero macello“.