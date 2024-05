La parmigiana di melanzane alla calabrese tra i 50 piatti più buoni del mondo

COSENZA – La parmigiana di melanzane alla calabrese al 38′ posto sui 50 migliori piatti del mondo nella categoria “casseroles” di Atlas. Nella tradizione della cucina tipica calabrese, e più in generale del Sud Italia, è sempre presente sulla tavola della domenica, in inverno come in estate, a casa della nonna, in un pranzo o una cena con amici e parenti. Un tempo come contorno, oggi piatto unico, la parmigiana di melanzane è un piatto strepitoso, grazie alla bontà dei suoi ingredienti e per il fatto che ogni regione ha la sua personalizzazione. Il termine ‘parmigiana’ deriverebbe dalla particolare disposizione delle melanzane fritte parzialmente sovrapposte l’una all’altra, che le fa assomigliare nella forma ai listelli di una persiana, “parmiciana”.

La parmigiana di melanzane alla calabrese premiata da Atlas

La versione calabrese di questo piatto è stata premiata da Taste Atalas, l’atlante dei cibi e tra i principali portali di gastronomia del mondo con recensioni di critici gastronomici, e inserita al 38 posto sui 50 piatti (qui la classifica) del mondo che includono appunto parmigiane, sformati, pasticci, timballi e piatti tipici inclusi nella categoria “casserole“. Quella calabrese si inserisce alla spalle di “mostri sacri” come la parmigiana alla napoletana, quella alla pugliese, all’Esccondidinho brasiliano, al pastitsio o l moussaka greca, al tartiflette o il Pastel de choclo.

“Ricca e deliziosa”

Nel presentare il piatto (che ha ricevuto 3.7 come raking) Taste Atlas scrive che la versione calabrese della parmigiana di melanzane “è particolarmente ricca e deliziosa. A seconda della regione, la parmigiana viene solitamente preparata con strati di fette di melanzane fritte o grigliate condite con salsa di pomodoro aromatizzata al basilico e formaggio locale, ma questa ricetta è ulteriormente arricchita con uova sode e salsiccia calabrese gustosa aromatizzata con i semi di finocchio. La Parmigiana alla calabrese è solitamente preparata con caciocavallo, mozzarella e pecorino grattugiato, mentre il tocco locale finale è nascosto nella salsa di pomodoro, preparata con olio d’oliva, pomodori e le cipolle italiane più apprezzate, la famosa cipolla rossa di Tropea calabrese”.