Casali del Manco, la denuncia: «campetto comunale chiuso, danno per i ragazzi» – VIDEO

CASALI DEL MANCO (CS) – Lucchetto chiuso ai cancelli del campetto comunale di Casali del Manco Centro Polivalente ‘Francesca Mele’. La denuncia arriva dal consigliere comunale di opposizione Carmelo Rota che posta un video sul suo profilo social Tik Tok. “I ragazzi all’interno stanno giocando, scavalcado il cancello con il rischio di farsi male perché non è stato fatto un bando – chiosa Rota. – L’amministrazione comunale poteva benissimo farlo perché non servono risorse del bilancio comunale ma bensì è un affidamento e quindi siamo ancora in queste condizione. Chiedo all’amministrazione di lavorare insieme ai dirigenti, venite pagati e avete uno stipendo. Siamo arrivati quasi in estate e i ragazzi devono essere liberi di giocare. Sono contento di sapere che una società di rugby di Rende utilizzerà il campetto due volte a settimana, grazie alla vecchia amministrazione. Quello che ci auguriamo è che venga fatto subito il bando in modo di darlo in affidamento”.

- Pubblicità sky-