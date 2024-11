Tempesta di vento nel cosentino. Albero finisce su un’auto tra Rende e Montalto, disagi sulle strade

- Advertisement -

COSENZA – Tempesta di vento nel cosentino. Come previsto, a metà giornata, si sono intensificate ancora di più le raffiche di vento di libeccio, che già nella notte tra mercoledì e giovedì avevano provocato danni e disagi un po’ ovunque. Anche l’altopiano Silano ha fatto i conti con i danni provocati dalle fortissime raffiche che hanno abbattuto alberi e divelto tettoie da Camigliatello fino a Lorica. Per tutta la giornata di ieri gli operatori del settore Viabilità della Provincia di Cosenza hanno lavorato senza sosta per liberare le strade provinciali colpite dal maltempo, soprattutto da forti raffiche di vento che hanno causato problemi e che in varie parti del territorio hanno determinato interruzioni a causa di cadute di alberi sulla carreggiata. Visto il perdurare del peggioramento delle condizioni meteorologiche, si consiglia di prestare molta attenzione agli spostamenti e di uscire solo in caso di necessità.

Albero crolla su un’auto tra Rende e Montalto

In queste ultime ore buona parte della provincia di Cosenza a registrare nuovamente problematiche legate soprattutto alla viabilità per gli alberi crollati sulle strade. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire tra Rende e Montalto Uffugo per un albero precipitato su un’auto in transito. Fortunatamente tanta paura per l’automobilista rimasto miracolosamente illeso. Stessa Cosa anche a Corigliano-Rossano dove

un albero è crollato in via Fontanelle abbattendosi su una macchina parcheggiata.

Tempesta di vento: Ad Acri albero si abbatte su un palazzo

Ad Acri un grosso albero è stato abbattuto dalla violenza del vento ed è precipitato su un palazzo. Segnalate anche lamiere e tegole divelte dalla raffiche. Sulla A2 del Mediterraneo è stato provvisoriamente istituito il divieto di transito ai veicoli telonati, furgonati tra gli svincoli di Frascineto (CS) e Lagonegro (PZ) a causa delle fortissime raffiche di vento . Al momento, per i veicoli (telonati, furgonati e caravan)in direzione nord, è istituita l’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Sibari, mentre i veicoli diretti a sud vengono deviati presso lo svincolo di Lagonegro nord. Disagi segnalati anche a San Martino di Finita e A Rota Greca. In particolare alcuni alberi sono caduti lungo la Strada Provinciale Piretto – Rota Greca.

Disagi ad Aprigliano, chiusa una scuola

Problemi anche ad Aprigliano dove il forte maltempo ha causato diversi danni soprattutto nella zona delle contrade silane dove il vento intenso ha abbattuto diversi alberi, danneggiando le linee elettriche e creando disagi. Per garantire la sicurezza di tutti, il sindaco Alessandro Porco ha disposto la chiusura della scuola del plesso di Camarda. Sul posto operativi da diverse ore i Vigili della polizia locale, il personale di Enel e di Anas, impegnati con tempestività nel ripristino della viabilità e della fornitura elettrica.