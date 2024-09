Strada Cosenza Sibari. La Provincia rassicura sulle presunte crepe nelle gallerie «nessun pericolo»

COSENZA – In merito alla notizia apparsa sulla stampa nella mattinata di ieri, relativa alle presunte crepe apparse nelle due gallerie della strada di collegamento Cosenza Sibari, inaugurate lo scorso giugno, il Dirigente del Settore Viabilità Ing. Gianluca Morrone desidera rassicurare la popolazione e tutti gli utenti della strada, precisando che non ci sono crepe, o pericoli di sorta che possano mettere a rischio l’incolumità dei cittadini.

Nello specifico, il Tecnico provinciale precisa che «non c’è nulla di allarmante, ma trattasi di tracce di sigillature con resine ad alta resistenza, applicate a piccole microfessure dovute al normale ritiro del calcestruzzo». L’Ing. Morrone sottolinea peraltro che queste piccole microfessure «sono dovute a variazione di volume che il calcestruzzo subisce durante la fase di presa e di indurimento, causata dalla progressiva eliminazione dell’acqua nel conglomerato cementizio».

Inoltre, si tiene a sottolineare che la manutenzione delle gallerie è una priorità per la Provincia di Cosenza. Si coglie in ogni caso l’occasione per invitare tutti gli automobilisti a viaggiare con prudenza e a segnalare eventuali anomalie. La nostra Provincia continua a impegnarsi per garantire una viabilità sicura ed efficiente per tutti