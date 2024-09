Scontro frontale tra due auto tra Morano e Campotenese, due feriti lievi

MORANO CALABRO (CS) – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla Provinciale 241 tra Morano Calabro e Campotenese, in provincia di Cosenza. Lo scontro che sarebbe stato frontale, ha visto coinvolte due vetture, una Citroen C3 di colore nero ed un’altra Citroen C4 bianca.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre dal veicolo il conducente della vettura di colore bianco, un anziano di 83 anni di Castrovillari. Sia lui che l’altro conducente, un uomo di Morano Calabro, sono stati trasportati dai sanitari del 118 in ospedale a Castrovillari per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non destano preoccupazione.