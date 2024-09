Sartano, l’appello «io e mia madre anziana sopportiamo da mesi il rumore di una grata rotta»

TORANO CASTELLO (CS) – Immaginate di dover vivere ogni giorno nella zona segnalata nel video che vi mostriamo, e che quel rumore forte e fastidioso che si avverte al passaggio di ogni automobile, sia continuo, costante, quotidiano, di giorno e di notte. E’ veramente disperato F.P., residente nella frazione Sartano del Comune di Torano Castello che ci ha mandato due video per segnalare la sua condizione di disagio e quella dell’anziana madre, di 81 anni, costretti a sopportare da mesi questa situazione.

«Questa è una semplice griglia posta sulla strada, rotta da tantissimo tempo, proprio di fronte casa mia e posso giurare che, dal vivo, il rumore è ancora più fastidioso». Siamo in via Cariati, vicino alla chiesa di San Nicola a Sartano. «Ho chiesto più volte al signor sindaco di ripararla, ma da quasi un anno mi dice sempre le stesse cose. Io credo che questa sia davvero una mancanza di rispetto, non solo nei miei confronti, ma soprattutto di mia madre, una donna anziana e malata che non riesce a trovare pace e riposo».