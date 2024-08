Saracena celebra l’800° anniversario dell’affidamento al patrono San Leone vescovo

SARACENA (CS) – Il fascino di Cristo che afferra l’Io, sempre e ovunque, per redimerlo e ridestarlo nella libertà di essere figlio. Con questa forte consapevolezza, che dà il significato profondo alla vita di ciascuno, la Santa Sede ha “concesso un tempo giubilare” per la Parrocchia Patronale di San Leone, nel Comune nord cosentino di Saracena, in occasione dell’800°anniversario dell’affidamento della comunità alla protezione paterna del Santo Patrono dopo che fu portato con una icona su tela da operai siciliani che lavorarono alla costruzione della chiesa di Santa Caterina attuale chiesa di San Leone nella quale venne creata una cappella in suo onore.

E la Penitenziaria Apostolica ha consentito, mediante apposito Decreto Apostolico – ricorda il parroco, Padre Stefano Mendez, nell’annunciarlo alla popolazione- l’apertura straordinaria della Porta Santa della chiesa, nel cuore della cittadina del Parco Nazionale del Pollino, con l’acquisizione delle indulgenze plenarie che potranno essere ottenute anche per i defunti.

Il Giubileo sarà avviato domani, domenica 11 agosto per protrarsi sino a domenica 24 novembre, Festa di Cristo Re, con l’apertura della Porta Santa da parte del Vescovo della Diocesi di Cassano allo Jonio, Mons. Francesco Savino, Vice presidente della CEI per l’Italia meridionale; questi in processione si muoverà alle ore 10,30 da piazza xx settembre per giungere alla chiesa patronale.

L’antifona del Giubileo vuole essere un invito di Gesù al Popolo Santo di Dio con la frase biblica dell’evangelista e apostolo Matteo (cfr 11, 28-30) “Venite a me, voi tutti, che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro”. Un tempo insomma, i quattro mesi che si appresta a vivere la collettività di Saracena, di Preghiera e di Riconciliazione – viene sottolineato dal parroco-, da condividere con profonda gratitudine per il dono di Misericordia e di Sguardo che si perpetua.

Un evento che rinnova quanto la comunità tramanda con devozione dal 1224 verso San Leone Vescovo, Testimone, con il suo lungo apostolato in Calabria, di adesione amorosa al Mistero presente che diviene compagnia al Destino e strada per vivere il reale e non soccombere al nulla. Questa è l’attrattiva che abbraccia e guarisce il Cuore dell’Uomo e che rilancia con forza – ci viene detto da tanti cittadini presi dall’accadimento- il Tempo giubilare offerto dalla Chiesa e destinato per riconciliarsi, convertirsi e redimersi. Un’occasione di Grazia da non perdere per vivere intensamente il rapporto con l’Infinito- sottolineano i parrocchiani e alcuni della dedicata Congrega – e per ricostruire quel rapporto originale con Chi ci vuole bene dalla notte dei tempi e ci accompagna sempre come San Leone affermò nella sua vita, predicando, prodigandosi e operando miracoli.

Ecco perché farsi attrarre e lasciarsi suscitare – rilancia Padre Stefano-, aderendo senza riserve, da Colui che salva l’uomo ed il suo destino. Così Saracena – spiega il sacerdote – riconfermerà con la responsabilità di ognuno, ma in maniera corale, come pure le ricorrenze di Febbraio ed Agosto, memori del Santo, richiamano da secoli, la devozione irriducibile verso San Leone espressione di fede e speranza con un rinnovato slancio verso Cristo Redentore e Salvatore.