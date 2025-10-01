HomeProvincia

Saracena, al via i lavori di efficientamento energetico dell’edificio comunale di Piazza Castello

I lavori saranno realizzati grazie a due finanziamenti nell’ambito del programma Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica (CSE 2025) per un importo complessivo di oltre 500 mila euro

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

SARACENA (CS) –  “Per un comune nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, sostenibilità non può essere una parola spot ma un dovere quotidiano. Ridurre i consumi, abbattere le emissioni, investire in energia pulita significa garantire alle nuove generazioni un futuro più giusto e a misura d’uomo ma anche un territorio ospitale a quanti cercano una destinazione green”. È con queste parole che il sindaco di Saracena, Renzo Russo, annuncia l’avvio dei lavori di efficientamento energetico dell’edificio comunale di Piazza Castello, ex scuola elementare che attualmente e temporaneamente ospita la scuola media, che dal prossimo venerdì 3 e fino a martedì 7 settembre resterà chiuso per consentire l’avvio del cantiere.

L’intervento si è reso possibile, come spiega il primo cittadino, “grazie alla capacità di aver intercettato due finanziamenti nell’ambito del programma Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica (CSE 2025) per un importo complessivo di oltre 500 mila euro. Un risultato importante – sottolinea Russo – che ci permette di intervenire non solo sulla scuola media, ma anche sul palazzo comunale. Parliamo di opere che vanno dall’installazione di pompe di calore ai nuovi pannelli solari, dal relamping all’efficientamento degli infissi. Scelte concrete per ridurre le spese di gestione, migliorare la qualità della vita e rispettare l’ambiente”.

Piano ampio di ammodernamento degli edifici

“Il provvedimento di concessione, notificato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del POC Energia, premia i progetti presentati dal Comune di Saracena, che si collocano nella strategia di lungo periodo di un borgo capace di guardare oltre le emergenze, investendo sulla sostenibilità e sulla resilienza energetica. Gli interventi – ricorda ancora il sindaco – rientrano in un piano più ampio che mira a rendere gli edifici pubblici non solo più moderni e accoglienti, ma anche più intelligenti nei consumi. La sfida che ci attende – conclude Russo – è quella di trasformare ogni investimento in un’occasione di crescita collettiva, dove la scuola diventa laboratorio di buone pratiche e la comunità si educa, giorno dopo giorno, a vivere nel rispetto dell’ambiente”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Unical, paura tra studenti e docenti per un branco di cani randagi

Università
RENDE (CS) –  Secondo quanto segnalato da alcuni studenti, circa una decina di cani di grossa taglia stazionerebbero nell’area tra il Cubo 28 e...
Galleria Nazionale Cosenza

Cosenza, ad ottobre la facciata della Galleria Nazionale si illumina di rosa in nome...

Area Urbana
COSENZA - Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori, in particolare quelli al seno. Anche quest'anno sono diverse le iniziative messe in campo....
Polo Logistico Conad Montalto uffugo

A Montalto il nuovo maxi polo logistico Conad da 500 milioni: automazione, green e...

Area Urbana
MONTALTO UFFUGO (CS) - PAC 2000A Conad è pronto all'inaugurazione (il prossimo 8 ottobre) del nuovo maxi polo logistico di Montalto Uffugo in Via...
Unical_medici-Annunziata

Unical rinforza l’ospedale di Cosenza con tre primari e due nuovi specialisti

Università
RENDE (CS) - Tre nuovi primari universitari rafforzano l’organico dell’ospedale Annunziata di Cosenza, potenziando il percorso verso la costruzione di un polo sanitario che...
tazzina di caffè

Giornata Internazionale del Caffè: caro-tazzina al bar +20% in 4 anni. Catanzaro è ancora...

Italia
ROMA - Non si arresta l'aumento del prezzo del caffè, al punto che nel confronto col 2021,  la tazzina costa oltre il 20% in...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37527Area Urbana22631Provincia19958Italia8053Sport3888Tirreno2979Università1485
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Galleria Nazionale Cosenza
Area Urbana

Cosenza, ad ottobre la facciata della Galleria Nazionale si illumina di...

COSENZA - Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori, in particolare quelli al seno. Anche quest'anno sono diverse le iniziative messe in campo....
Tridico Unical
Area Urbana

Tridico all’Unical con Conte: «Tanti giovani mi hanno dato la certezza...

RENDE - Questa mattina Pasquale Tridico è arrivato all’Università della Calabria insieme a Giuseppe Conte per una manifestazione per lo stop alla guerra a Gaza....
Conte Unical
Area Urbana

Conte all’Unical, un selfie con gli studenti per la Flotilla e...

RENDE - Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte come da programma è arrivato questa mattina in Calabria. Prima tappa all'Università della Calabria,...
Allaccio abusivo rete pubblica
Calabria

Allaccio abusivo alla rete pubblica e danno di 9mila euro, denunciati...

CONDOFURI (RC) - Sono due i soggetti deferiti in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica dai militari della Stazione...
iscrizione Unical
Università

Ultima chiamata per l’iscrizione all’Unical. Al via la terza fase di...

RENDE - È ancora possibile effettuare l'iscrizione all'Unical. Si è aperta oggi, martedì 30 settembre, la terza fase di ammissione ai corsi di laurea...
Calabria

Regionali, Ance Calabria presenta il memorandum per i candidati: proposte e...

CATANZARO - Infrastrutture, lavoro, rigenerazione urbana e transizione green sono alcuni degli "argomenti cardine" individuati da Ance Calabria nel memorandum destinato ai candidati alla...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA