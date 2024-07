Santa Sofia d’Epiro: finisce in un burrone con l’auto, trasferito all’Annunziata di Cosenza

SANTA SOFIA D’EPIRO (CS) – E’ rimasto incastrato incastrato tra le lamiere e, per liberarlo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. L’incidente si è verificato poco prima dell’alba in contrada Grottile a Santa Sofia d’Epiro. Il conducente, un 24enne di Acri ma residente a Santa Sofia d’Epiro, per cause che sono in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura finendo la sua corsa in un burrone. I sanitari del 118 hanno provveduto a trasferirlo all’ospedale di Cosenza per gli accertamenti del caso e per il giovane, al momento, la prognosi è riservata.

