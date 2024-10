Santa Caterina Albanese, un primo passo per diventare “Comune di Plastic Free”

SANTA CATERINA ALBANESE (CS) – Il Comune di Santa Caterina Albanese nei giorni scorsi ha firmato un protocollo d’intesa con Plastic Free per avviarsi a diventare in pochi anni un vero e proprio territorio contro le pastiche monouso. Si tratta di una collaborazione tra il Comune e l’Associazione di volontariato che dal 2019 mette in campo azioni per contrastare l’inquinamento da plastica sensibilizzando più persone possibili, anche attraverso – appunto – il coinvolgimento degli enti territoriali.

Quello firmato dal sindaco, Davide Bufano, e dal referente locale di Plastic Free è un vero e proprio patto che ha l’obiettivo di generare benefici per il territorio, snellire gli iter burocratici favorendo le attività di volontariato e avvicinare l’ente ai cittadini impegnati nella tutela ambientale. La collaborazione mira a far diventare anche Santa Caterina Albanese a essere riconosciuto “Comune Plastic Free”, che è un riconoscimento assegnato ai Comuni che si sono distinti per l’adozione di una serie di misure volte a migliorare il proprio territorio per il bene dell’ambiente e delle future generazioni.

“Per ora, con questo protocollo – ha detto il primo cittadino – vogliamo fare meglio quello che abbiamo iniziato subito dopo il nostro insediamento: contrasto all’inciviltà ambientale; attività virtuose sul territorio; una migliore gestione dei rifiuti urbani. Riteniamo che la collaborazione con Plastic Free possa darci una mano”. “A breve – ha aggiunto Bufano – organizzeremo una giornata di pulizie, come se ne stanno facendo tante in questi giorni in tutta la Calabria e in tutta Italia; e durante il prossimo anno scolastico andremo nelle scuole a sensibilizzare i più giovani. Poi proveremo a candidarci per il premio… ma c’è ancora molto lavoro da fare”.