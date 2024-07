San Benedetto Ullano: armi e droga nascoste nella stanza da letto, arrestato 48enne

SAN BENEDETTO ULLANO (CS) – Sono stati i carabinieri di Lattarico e il personale del Nucleo Operativo di Rende, nell’ambito di controlli ad ampio raggio nell’area territoriale di San Benedetto Ullano a procedere alla perquisizione di un immobile di via Scascio, nella disponibilità di I.C. di 48 anni. In una stanza da letto è stata scoperta una pistola revolver calibro 22 ben occultata priva di contrassegni identificativi e la somma di 6.500 euro circa in banconote di vario taglio.

Oltre all’arma clandestina, al contante e ad alcune munizioni illegali, veniva rinvenuto un discreto quantitativo di marijuana, cocaina, hascisc e di materiale per il taglio per la suddivisione in dosi. I militari hanno ritenuto che l’uomo potesse avere ancora della droga occultata presso l’abitazione dei genitori, ed hanno deciso di procedere ad una perquisizione anche agli immobili in contrada Marinelli dello stesso.

Infatti nel terreno antistante l’abitazione, veniva rinvenuta anche una piantagione di marijuana costituita da 17 piante trapiantate in vasi in plastica dall’altezza di 80 cm circa con infiorescenza. Il quantitativo di stupefacente rinvenuto, anche in relazione al tipo, alla detenzione di strumenti di pesatura e confezionamento e di sostanze eterogenee, unite alla carenza di stabili e lecite fonti di sostentamento, risultano elementi chiaramente significativi della dedizione professionale dell’indagato alla commercializzazione di sostanza stupefacente e, testimonia il potenziale inserimento all’interno di un circuito criminale più ampio.

Il 48enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni e dopo la convalida è stata disposta la misura dell’obbligo di presentarsi quotidianamente alla P.G territorialmente competente, mentre il denaro contante e la droga sono stati sottoposti a sequestro preventivo.