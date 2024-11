- Advertisement -

SAN BASILE (CS) – Spaventato, terrorizzato ma ha avuto la prontezza di chiedere aiuto ai carabinieri per difendere la madre dall’ennesima aggressione da parte del marito violento. La coppia era separata da alcuni anni. É accaduto a San Basile, piccolo centro della provincia di Cosenza. Il ragazzo, quando ha visto il padre aggredire la madre, è riuscito a telefonare al 112 e quando i militari sono arrivati sul posto hanno cercato invano di riportare l’uomo alla calma.

Il soggetto però, alla presenza dei carabinieri ha continuato a minacciare di morte l’ex compagna. La donna ha poi denunciato anni di violenze e maltrattamenti avvenuti anche alla presenza dei figli. Cosi i militari della Compagnia di Castrovillari lo hanno arrestato in flagranza per il reato di atti persecutori e tradotto in carcere.