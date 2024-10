S. Marco Argentano: incendio eco-isola, Popolari Democratici «doveva essere collocata in un posto diverso»

SAN MARCO ARGENTANO (CS) -Il gruppo consiliare di minoranza Popolari Democratici dopo l’incendio avvenuto ieri che ha devastato l’eco-isola situata in Piazza Riforma, generando un denso fumo che ha invaso parte del centro storico e colpito le abitazioni vicine, esprime “vicinanza alle famiglie coinvolte, costrette a subire gravi disagi e rischi per la salute”.

Il gruppo consiliare di minoranza, si era opposto sin dall’inizio alla collocazione dell’eco-isola in un’area così centrale: “avevamo espresso le nostre preoccupazioni nei consigli comunali e durante l’ultima campagna elettorale, evidenziando l’inadeguatezza di questa scelta, mentre l’amministrazione prometteva che si trattava di una soluzione temporanea. Dopo oltre un anno, però, la struttura era ancora lì, e l’incendio ha messo in luce le gravi carenze di questa gestione”.

Al di là delle indagini in corso per determinare l’origine dell’incendio, riteniamo che siano evidenti delle responsabilità politiche legate alla gestione miope del progetto. L’eco-isola doveva essere collocata in un posto diverso. Non è il primo episodio di questo genere: solo lo scorso agosto, un altro incendio ha interessato l’area sottostante la Villa Comunale ‘Carlo Alberto Dalla Chiesa‘, evidenziando una gestione inadeguata del verde pubblico. È inaccettabile che un’amministrazione continui a mettere a rischio la sicurezza dei cittadini, per questo è ora di dire basta a promesse o giustificazioni, chi ha preso queste decisioni sbagliate deve assumersi le proprie responsabilità”.