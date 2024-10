Paura a San Marco Argentano: in fiamme l’eco-isola andata distrutta – FOTO

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Le fiamme sono divampate alle prime ore di oggi, e la piccola isola ecologica da poco installata in piazza Riforma, nel centro storico di San Marco Argentano, è andata letteralmente in fumo. Sarebbe stato un cittadino a lanciare l’allarme e sul posto sono arrivati la Polizia locale e i vigili del fuoco.

Le fiamme però in breve tempo hanno avvolto la struttura e il fumo ha invaso gran parte della zona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato mirate indagini per capire se si sia trattato di un incendio doloso o se il raccoglitore di rifiuti sia andato a fuoco in maniera accidentale.

Il sindaco Virginia Mariotti spera non si tratti di un atto doloso «perché era un servizio a disposizione della cittadinanza. Un contenitore destinato alla raccolta di secco, plastica, piccoli elettrodomestici». Al vaglio anche le immagini della videosorveglianza presente nella zona.