Riserva naturale di Castrovillari, vincolo o opportunità? La palla passa ora alla Regione

CASTROVILLARI (CS) – “Vincolo o opportunità?” questo il titolo del Convegno sull’istituzione della Riserva Naturale di Castrovillari, proposta di legge a firma del Consigliere Regionale, Ferdinando Laghi e votata all’unanimità in Commissione Consiliare Ambiente. La palla, ora è nelle mani del Consiglio Regionale e in quella del presidente, Roberto Occhiuto, il quale dovrà affrontare la questione nell’ambito dei partito.

Se n’è discusso presso la Sala Consiliare della città del Pollino alla presenza di esperti, dei sindaci di Castrovillari e Frascineto e dei rappresentanti delle tante associazioni che supportano il progetto: Club Alpino Italiano (CAI), Gruppo Archeologico Pollino, Ciclistica Castrovillari, Ciclisti del Pollino, Associazione Acanto, Isde – Italia Medici per l’Ambiente, WWF, Pensieri Liberi Pollino Castrovillari-Lungro, Il Filo di Arianna, Associazione il Riccio, Comitato di Tutela del Territorio, Solidarietà e Partecipazione, Associazione Famiglie Disabili (AFD) e La Casa di Francesco, quest’ultima aggiuntasi ultimamente alla lunga lista.

“Non mi stancherò mai di ripetere che la Riserva naturale è una grande opportunità per la città e per il territorio, – ha dichiarato Laghi, anche in qualità di presidente di Solidarietà e Partecipazione – per le grandi risorse economiche collegate, che potrebbero non solo tutelare la fascia Pedemontana dal degrado fatto di rifiuti urbani, amianto e tanto altro, ma anche sostenere le attività presenti e le tante altre che si potrebbero sviluppare. Quanto già succede in Italia e non solo, sono una dimostrazione di come questa iniziativa apporterebbe solo migliorie alla città e ai comuni vicini”.

Tra i relatori, anche Jasmine De Marco, Direttrice della Riserva Naturale Foce del Fiume Mesima, nel Vibonese, con molti punti in comune con quella di Castrovillari: “La Riserva Naturale – ha dichiarato la Direttrice De Marco- si è immediatamente tradotta in una vera opportunità di riscatto di un territorio noto quasi esclusivamente per degrado e malavita. Attraverso la Riserva abbiamo messo la parola fine all’abbandono di rifiuti e al degrado del territorio e abbiamo permesso la riqualificazione non solo ambientale ma soprattutto sociale di tutta l’area”. È per questo che la presenza della Direttrice De Marco, fortemente voluta dal Consigliere Laghi, è stata una testimonianza – diretta, importante, inoppugnabile – per tutti i cittadini, della realtà che potrebbe vivere anche la comunità del Pollino attraverso il completamento in Aula Consiliare di un iter amministrativo da troppo tempo – praticamente un anno – inspiegabilmente bloccato.