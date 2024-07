Paura a San Demetrio Corone: banditi sequestrano una coppia e rubano una cassaforte

SAN DEMETRIO CORONE (CS) – Un commando di sei banditi ha rubato una cassaforte contenente oro ed effetti personali situata all’interno di un armadio nell’appartamento al primo piano di una palazzina. L’episodio sabato scorso a San Demetrio Corone: un gruppo di malviventi dall’accento straniero è entrato armato di spranghe e bastoni, agendo con il volto coperto da una mascherina chirurgica, alla periferia nord del paese. Il furto è avvenuto alle ore 13 di sabato e in casa non si trovavano i proprietari, scesi a Cosenza per far visita al figlio universitario. I rumori però non sono passati inosservati al fratello della vittima, che abita al piano inferiore e che una volta salito sopra per vedere cosa stava accadendo, è stato aggredito subito dopo aver aperto la porta. L’uomo è stato malmenato, bloccato a terra e minacciato dai ladri. Stessa sorte anche per la moglie dell’uomo che, colta dalla preoccupazione dopo non averlo visto più rincasare, decide di salire nell’appartamento del cognato. La donna, minacciata con una pistola, è riuscita a divincolarsi e a raggiungere le figlie rimaste in casa per proteggerle dai malviventi. Il tutto si è consumato in una decina di minuti in cui i ladri, alla guida di un furgone parcheggiato sotto casa, sono riusciti a prelevare la pesante cassaforte e a caricarla sul mezzo. Durante il tragitto, la cassaforte è caduta più volte lasciando i segni dell’impatto sia in casa sia sulla strada che porta per la Piana di Sibari, dopo un centinaio di metri dalla fuga. Il fratello dell’uomo, una volta che i ladri sono andati via, ha allertato subito i carabinieri che sono giunti sul posto e che indagano ora per rintracciare la banda di ladri.

