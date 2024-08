Patriarca di Gerusalemme a Laino Borgo «difficile che vadano in porto negoziati Israele-Hamas»

LAINO BORGO (CS) – Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha visitato il Santuario delle Cappelle di Laino Borgo: “Penso sia difficile – ha dichiarato – che, in questo momento, i negoziati di pace tra Israele e Hamas vadano in porto. La possibilità di un accordo diventa sempre più difficile perché vengono frapposti tanti veti incrociati con l’intento proprio di fare fallire i negoziati. Noi, comunque, come Chiesa abbiamo il compito di pregare”.

“Dobbiamo essere i portatori della pace e quindi essere protagonisti in tutte le iniziative che mirano proprio alla pace. Negli ultimi tempi, purtroppo, si è interrotto il dialogo tra cattolici, ebrei e musulmani e si sono accentuate più le divergenze che non le convergenze tra le tre religioni”.

Il patriarca Di Gerusalemme è stato accolto dal vescovo della Diocesi di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Cei; dal vescovo di Vallo della Lucania, monsignor Vincenzo Calvosa; dall’eparca di Lungro, monsignor Donato Oliverio, e dal sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo. Monsignor Savino, nel dare il benvenuto al cardinale Pizzaballa, lo ha ringraziato “per la sua testimonianza luminosa in Terra Santa e per la grande capacità di ascolto, dialogo e quindi di mediazione, di cui é portatore“.