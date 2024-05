Non si presenta all’appuntamento e lo trovano senza vita in casa: dolore per il prof di Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – Dolore a Castrovillari per la morte di Antonio Bonifati, insegnante 46enne originario del Cosentino che prestava servizio a Rimini. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via XX settembre a Rimini. I poliziotti hanno forzato la serratura di casa allertati dai vicini di casa, dopo che il prof non era presentato ad un appuntamento.

Pare che il docente soffrisse da tempo di problemi fisici: qualche giorno prima si era recato in pronto soccorso per problemi cardiovascolari ma aveva rifiutato il ricovero, scegliendo di firmare le dimissioni. Alla luce di ciò, secondo quanto si apprende, la Procura della Repubblica di Rimini sembra voler archiviare le indagini indagini per morte naturale.

Dolore e commozione anche tra gli insegnanti e gli studenti dell’istituto Einaudi Molari di Rimini e Santarcangelo, dove Bonifati lavorava da un po’ tempo, che si sono ritrovati alla chiesa di San Girolamo, per una veglia di preghiera.