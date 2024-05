Confartigianato testa le strade con un viaggio in auto elettrica: tappa anche in Calabria

VICENZA – Da Vicenza verso Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo, passando per Roma. È partito lunedì scorso dalla sede di Confartigianato Imprese Vicenza il “Sostenibilità in tour”. Un team e due auto elettriche attraverseranno l’Italia per fare tappa nelle quattro città verificando, strada facendo, stato dell’arte e di salute delle infrastrutture viarie, soprattutto in chiave di mobilità elettrica, e raggiungendo le sedi di altrettanti convegni e incontri con gli imprenditori incentrati proprio sulla mobilità sostenibile.

“Come Confartigianato Vicenza abbiamo iniziato a parlare di mobilità sostenibile, e nella fattispecie elettrica, ben 10 anni fa con il progetto Futuro Elettrizzante – dice Gianluca Cavion presidente di Confartigianato Imprese Vicenza – Tutto partì da uno studio, sempre da noi promosso, sulla distanza media percorsa quotidianamente per lavoro dai nostri artigiani. Ne emerse che detta distanza era perfettamente compatibile con la mobilità elettrica. E se questo era evidente allora figuriamoci nel 2024”. Da allora Confartigianato non solo ha intessuto rapporto con le istituzioni locali, regionali e nazionali, per approfondire il tema nelle aree di competenza dei diversi interlocutori, ma ha dato vita con la consorella di Treviso a Reborn, progetto per la trasformazione di auto alimentate a benzina in auto elettriche, oltre che procedere, con l’appoggio di molte Amministrazioni, all’installazione di colonnine elettriche in città e provincia.