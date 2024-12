Montalto Uffugo, taglio del nastro per la ‘Città dello Sport Don Gaetano Mauro’

MONTALTO UFFUGO – E’ stata inaugurata a Montalto Uffugo, la Cittadella dello Sport “Don Gaetano Mauro”. Al taglio del nastro eseguito dal primo cittadino, Biagio Faragalli e dal proprietario Gaetano Costabile hanno presenziato l’Arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato, oltre ai padri della Congregazione degli Ardorini che hanno messo a disposizione il terreno per la realizzazione dell’opera e numerose autorità civili e militari. Per il sindaco Biagio Fagalli, si tratta di una struttura all’avanguardia che rappresenta un’opportunità non solo per Montalto ma anche per le vicine città di Cosenza, Rende Castrolibero e Mendicino e non solo, considerando anche la vicinanza con l’Università della Calabria.

