ROMA – È stata pubblicata oggi la graduatoria degli interventi finanziati a seguito del bando da 515 milioni pubblicato il 29 luglio 2024 per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del Pnrr per favorire il tempo pieno, rispondendo alle esigenze dei comuni, per le scuole del primo ciclo, e delle Province e le città metropolitane, per i convitti: sono finanziati in tutta Italia 890 interventi con una percentuale molto elevata, pari al 63,11%, nelle regioni del Mezzogiorno.

Mense scolastiche: in Calabria oltre 91 milioni di euro

La regione con il numero più elevato di progetti finanziati è stata proprio la Calabria con oltre 91,3 milioni, seguita dalla Campania con 78,2 milioni e poi da Lazio con 56,8 milioni, Lombardia con 56,3 milioni e Puglia con 55,9 milioni.

«Registriamo un dato molto positivo di partecipazione e di finanziamento degli enti locali delle regioni del Mezzogiorno – ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara – dove è fondamentale continuare a investire per dare a tutti, al di là delle condizioni di partenza e del territorio di residenza, le stesse opportunità di successo formativo. Gli interventi finanziati – ha concluso – contribuiranno a incentivare il tempo pieno a favore degli studenti ma anche delle famiglie e delle donne lavoratrici. Questi risultati sono stati possibili anche grazie all’importante servizio di supporto agli enti locali messo in campo, per la prima volta, dal ministero».

55 comuni in provincia di Cosenza finanziati con 28 milioni

Con la sola eccezione di San benedetto Ullano dove al momento c’è una riserva, sono ben 55 i Comuni di Cosenza che hanno ottenuto un finanziamento per costruire le mense scolastiche, riconvertire uno spazio inutilizzato, ampliare una mensa già esistente oppure effettuare una demolizione e/o ricostruzione.

Ai comuni beneficiari in provincia di Cosenza sono andati poco più di 28 milioni di euro. Tra tutti spicca Cassano allo ionio che ha ottenuto ben tre interventi finanziati: due nuove costruzioni e una riconversione degli spazi esistenti. Al comune di Scalea 1.7 milioni per finanziare due nuove costruzioni, mentre a Bisignano, con 1,1 milioni, saranno effettuati due interventi di ampliamento. Due finanziamenti anche al comune di Trebisacce (ampliamento e nuova costruzione) e Villapiana con nuove costruzioni.

Mense scolastiche: i comuni beneficiari in provincia di Cosenza

Comune di Acquappesa: 340.800,00 € Nuova costruzione

Comune di Aieta: 287.675,76 € Nuova costruzione

Comune di Aprigliano: 299.595,00 € Riconversione di spazi esistenti inutilizzati

Comune di Acquaformosa: 363.105,60 € Nuova costruzione

Comune di Altilia: 252.000,00 € Nuova costruzione

Comune di Altomonte: 408.000,00 € Nuova costruzione

Comune di Bisignano: 897.600,00 € Ampliamento

Comune di Bisignano: 360.000,00 € Ampliamento

Comune di Carolei: 900.000,00 € Nuova costruzione

Comune di Casali del Manco: 360.000,00 € Nuova costruzione

Comune di Cassano Allo Ionio: 291.024,00 € Nuova costruzione

Comune di Cassano Allo Ionio: 664.224,00 € Nuova costruzione

Comune di Cassano Allo Ionio: 419.760,00 € Riconversione di spazi esistenti inutilizzati

Comune di Castiglione Cosentino: 604.800,00 € Nuova costruzione

Comune di Castrolibero: 527.531,41 € Nuova costruzione

Comune di Cerchiara di Calabria: 169.125,00 € Riconversione di spazi esistenti inutilizzati

Comune di Cerzeto: 344.944,66 € Nuova costruzione

Comune di Corigliano-Rossano: 218.400,00 € Nuova costruzione

Comune di Colosimi: 960.000,00 € Nuova costruzione

Comune di Crosia: 840.000,00 € Nuova costruzione

Comune di Calopezzati: 323.592,00 € Demolizione e/o ricostruzione

Comune di Diamante: 490.000,00 € Ampliamento

Comune di Dipignano: 380.000,00 € Nuova costruzione

Comune di Francavilla Marittima: 806.400,00 € Demolizione e/o ricostruzione

Comune di Frascineto: 364.500,00 € Riqualificazione mensa scolastica esistente

Comune di Grimaldi: 900.000,00 € Ampliamento

Comune di Laino Castello: 227.000,00 € Nuova costruzione

Comune di Longobardi: 363.825,00 € Riconversione di spazi esistenti inutilizzati

Comune di Lungro: 252.912,00 € Nuova costruzione

Comune di Mendicino: 630.000,00 € Riconversione di spazi esistenti inutilizzati

Comune di Paola: 532.224,00 € Ampliamento

Comune di Parenti: 900.000,00 € Demolizione e/o ricostruzione

Comune di Piane Crati: 600.000,00 € Ampliamento

Comune di Rocca Imperiale: 583.200,00 € Nuova costruzione

Comune di Roggiano Gravina: 862.320,00 € Nuova costruzione

Comune di San Lorenzo del Vallo: 336.000,00 € Nuova costruzione

Comune di San Benedetto Ullano (RISERVA): 329.906,00 € Nuova costruzione

Comune di San Giovanni In Fiore: 239.500,80 € Nuova costruzione

Comune di Scalea: 873.180,00 € Nuova costruzione

Comune di Scalea: 900.000,00 € Nuova costruzione

Comune di Saracena: 583.200,00 € Nuova costruzione

Comune di Santo Stefano di Rogliano: 422.000,00 € Nuova costruzione

Comune di San Donato di Ninea: 252.000,00 € Nuova costruzione

Comune di San Fili: 525.096,00 € Nuova costruzione

Comune di San Giorgio Albanese: 229,514,70 € Nuova costruzione

Comune di San Sosti: 188.970,00 € Riconversione di spazi esistenti inutilizzati

Comune di San Nicola Arcella: 441.936,00 € Nuova costruzione

Comune di Santa Maria del Cedro: 619.080,00 € Demolizione e/o ricostruzione

Comune di San Lucido: 960.000,00 € Demolizione e/o ricostruzione

Comune di San Marco Argentano: 672.000,00 € Nuova costruzione

Comune di Tarsia: 376.800,00 € Nuova costruzione

Comune di Terranova Da Sibari: 560.000,00 € Nuova costruzione

Comune di Torano Castello: 409.530,00 € Nuova costruzione

Comune di Trebisacce: 900.000,00 € Ampliamento

Comune di Trebisacce: 440.640,00 € Nuova costruzione

Comune di Villapiana: 267.432,00 € Nuova costruzione

Comune di Villapiana: 56.136,00 € Nuova costruzione