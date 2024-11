Marano Principato, accusato di maltrattamenti all’ex compagna. Cadono le accuse “il fatto non sussiste”

- Advertisement -

COSENZA – Era accusato di maltrattamenti ai danni dell’ex compagna. Per questo motivo, a novembre del 2023, i carabinieri avevano dato esecuzione all‘ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal GIP, di divieto di avvicinamento all’ex compagna, ai danni di M.B, un 40enne incensurato residente a Marano Principato.

L’uomo, però, ha sempre respinto tutte le accuse mosse dall’ex compagna che lo aveva denunciato. Il 40enne, difeso dall‘avvocato Franco Locco del Foro di Cosenza, da subito aveva protestato la propria innocenza, fornendo al Giudice elementi a propria difesa. Questa mattina l’udienza davanti al GUP del Tribunale di Cosenza che doveva decidere se rinviare a giudizio il 40enne. All’esito della udienza preliminare, la dott.ssa Letizia Benigno, che aveva già revocato in precedenza la misura cautelare, non ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Cosenza e dal legale di parte civile. In accoglimento delle tesi difensive, ha invece prosciolto l’imputato “perché il fatto non sussiste”.