Mangone, enorme successo e boom di presenze per “Ricoglitive”. La festa del ritorno alle proprie radici

MANGONE – Anno dopo anno una manifestazione che cresce e raccoglie sempre più consensi e precipitazioni. E la quinta edizione è stato un enorme successo di presenze ed eventi. “Ricoglitive ritroviamoci a Mangone” è il viaggio tra tradizioni, cultura, natura e nuove emozioni per riscoprire in due giorni di eventi e ed appuntamenti, lungo le strade del caratteristico centro storico, Mangone come proprio paese d’origine, con le sue tradizioni e vivendo a pieno il territorio in un percorso per favorire il turismo del ritorno… quello delle radici.

L’offerta culturale e ricreativa proposta in questa nuova edizioni ha abbracciato come sempre tutte le fasce di età della popolazione, racchiudendo una molteplicità di generi culturali. Nella due giorni si sono intrecciati: convegni e dibattiti, mostre fotografiche e di pittura, creazioni artigianali, teatro popolare cucina tradizionale e show cooking, laboratori musicali per bambini, danza e spettacoli, musica popolare, concerti, trekking extraurbano, street art e tanto altro. Durante le due giornate negli 8 stand gastronomici curati dalle associazione e dalle imprese locali è stato possibile degustare i prodotti con cibo rigorosamente della tradizione.

Domenica, come avviene oramai da 5 anni consecutivamente, RLB ha raccontano in diretta l’evento che annualmente celebra il legame profondo tra gli emigrati di prima e seconda generazione e il loro paese natio così come le comunità circostanti.