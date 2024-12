Maltempo e allerta arancione sulla fascia tirrenica: scuole chiuse in numerosi comuni del Cosentino

- Advertisement -

COSENZA – L’ondata di maltempo sta colpendo da sabato la Calabria, e la Protezione civile anche per le prossime ore, ha diramato l’allerta gialla e, per la fascia tirrenica, il livello di allerta è di colore arancione con piogge, venti forti dai quadranti occidentali con burrasche in zona costiera. Molti sono i Comuni, anche in provincia di Cosenza che, a causa delle condizioni metereologiche avverse caratterizzate da piogge intense e venti forti, hanno deciso la chiusura degli istituti scolastici al fine di scongiurare pericoli per la sicurezza di studenti e personale scolastico.

Di seguito i Comuni in cui oggi, lunedì 9 dicembre, le scuole resteranno chiuse:

Nel Cosentino: Scigliano, Paola, Grimaldi, Santo Stefano di Rogliano, Rogliano, Mangone, Belsito, Marzi, Acquappesa, San Lucido, Diamante, Scalea, Guardia Piemontese, Cetraro, Amantea, Belvedere Marittimo, Praia a Mare, Orsomarso, Grisolia, Parenti, Piane Crati, Aiello Calabro, Lago, Sant’Agata d’Esaro, San Sosti.

Questi, gli altri comuni in cui oggi saranno chiuse le sucole: Lamezia Terme, Gizzeria, Falerna, Nocera Terinese, Serrastretta, Martirano Lombardo, Platania, Curinga, Pizzo e Conflenti.