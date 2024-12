Burrasca dell’Immacolata in Calabria: pioggia, vento forte e neve sui monti. È allerta gialla

- Advertisement -

COSENZA – Come preannunciato la burrasca dell’Immacolata si sta abbattendo su quasi tutta l’Italia, con condizioni climatiche invernali e il ritorno della neve a quote di collina al centro Nord, di montagna al Sud dove la pioggia e il forte vento sono protagonisti. In Calabria, dopo la giornata di ieri caratterizzata dalla pioggia caduta per quasi tutta la giornata, per oggi si preannuncia una festa dell’Immacolata caratterizzata dal forte maltempo.

Una domenica con forti raffiche di vento che potrebbero superare anche gli 80 KM/h, piogge intense, temporali soprattutto lungo i versanti Tirrenici e nevicate sui monti di Sila e Pollino a partire dal pomeriggio a quote intorno ai 1.200/1.400 metri. Attenzione anche alle possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Burrasca dell’Immacolata: allerta gialla in Calabria

La Protezione Civile regionale ha diramato per la giornata di oggi un’allerta meteo di colore giallo su tutta la regione “per criticità idrogeologica-idraulica e idrogeologica e fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti”. Il profondo vortice ciclone, alimentato da correnti fredde polari, dopo essere andato in cut-off stazionerà sul Mediterraneo mantenendo condizioni di tempo perturbato anche nei prossimi giorni. Il contrasto tra l’aria fredda polare in arrivo e il flusso caldo proveniente dal Mediterraneo genererà condizioni di forte instabilità. Non sarà un freddo esagerato ma le temperature rimarranno sotto la media e vivremo giorni pienamente invernali.