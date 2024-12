- Advertisement -

COSENZA – Maltempo in Calabria e fase perturbata per l’arrivo di un nuovo vortice ciclonico che dal Nord Europa si posizionerà tra il basso Tirreno e lo Jonio. Tra stasera ed in particolare domani sono attese piogge anche intense e rovesci. Non mancheranno i temporali, mentre la neve potrebbe cadere sui rilievi più alti e comunque a quota superiori ai 1.500 metri. Si tratterà di una fase da non sottovalutare per l’intensità delle precipitazioni soprattutto lungo la fascia Ionica.

Maltempo in Calabria: allerta gialla sui versanti Jonici

La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse con allerta gialla soprattutto sulla fascia Ionica. per “Criticità idrogeologica – idraulica e idrogeologica e temporali“. Si tratta di una prima fase di instabilità marcata che interesserà come detta da stasera la nostra regione e si trascinerà fino a venerdì in attesa dell’arrivo di quello che è stato ribattezzato il ciclone dell’Immacolata.

Una robusta irruzione di aria artica, dopo aver attraversato gli Stati centrali europei, andrà a colpire buona parte dell’Italia con piogge, rovesci e abbondanti nevicate: a quote di collina o di pianura a Centro-Nord di montagna al Sud, generalmente sopra i 1200 metri. In una prima fase sulla Calabria si attiveranno forti venti di libeccio e di Scirocco che faranno aumentare le temperature che inizieranno a scendere tra sabato e domenica man mano che dilagherà l’aria fredda. Le aree costiere della Calabria saranno invece caratterizzate da forti rovesci e mareggiate. I venti burrascosi renderanno i mari molto agitati, in particolare il Mar Tirreno e lo Ionio, dove le onde potranno raggiungere altezze significative, complicando i collegamenti marittimi con le Isole Maggiori.