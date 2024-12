Meteo: arriva il Ciclone dell’Immacolata. Affondo freddo artico, Sila pronta al pieno di neve

- Advertisement -

COSENZA – Ciclone dell’immacolata pronto a colpire l’Italia dal fine settimana con il suo carico di pioggia, freddo e con tanta neve in arrivo sui rilievi del Sud e anche in Sila. Nel frattempo abbiamo archiviato la fase fredda dell’ultimo fine settimana e caratterizzata dall’arrivo di un goccia gelida al Centro-Sud, che ha portato i primi fiocchi bianchi sui rilievi più alti di Sila e Pollino. Il tempo in Calabria è tornato al bello, con temperature in rialzo un po’ ovunque grazie ad una parziale rimonta dell’anticiclone. Solo nel reggino la protezione Civile regionale ha emanato per oggi un’allerta meteo di colore giallo.

Prime piogge e maltempo tra domani e giovedì

Ma si tratta di una brevissima parentesi, perché già tra domani e giovedì, l’arrivo di un nuovo vortice ciclonico dal Nord Europa, che si posizionerà sulle regioni centro-meridionali, porterà ad una nuova ondata di maltempo con piogge e rovesci su tutta la Calabria. Non mancheranno i temporali ed anche la neve, prevista però a quote piuttosto alte. Temperature in leggero calo un po’ ovunque e su valori tipici della stagione.

Ciclone dell’Immacolata: freddo e neve

Questa prima fase di maltempo farà da apripista ad una seconda e più fredda irruzione di origine artica. Crescono, infatti, sempre più le possibilità dell’arrivo di una vera e propria burrasca invernale, che si concretizzerà durante il weekend dell’Immacolata e proseguirà con una fase fredda anche nei primi giorni della prossima settimana. L’Anticiclone delle Azzorre potrebbe puntare verso l’Islanda e, per tutta risposta, una colata di aria fredda di origine artica, scivolerà sul bordo orientale dell’anticiclone puntando in pieno l’Italia con l’attivazione di una depressione che porterà ad una importante ondata di maltempo con le precipitazioni che interesseranno principalmente le regioni del centro e del Sud.

In Calabria peggioramento tra sabato e domenica

Per quanto riguarda la Calabria in un primo momento avremo piogge a tratti anche molto intese, rovesci e temporali ma temperature in una prima fase ancora alte per l’attivazione dei venti di libeccio. Con lo spostamento verso Sud/Est della depressione e l’arrivo dell’aria fredda artica, le temperature scenderanno in modo deciso con tanta neve sui rilievi a quote di montagna ma anche più in basso. La Sila potrebbe ammantarsi di bianco con accumuli finalmente abbondanti sopra i 1.000/1.200 metri di quota. Ma tutto dipenderà dalla posizione del minimo sul Tirreno. Di sicuro ci attende una lunga fase di instabilità con precipitazioni anche nella prossima settimana.