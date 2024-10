Luzzi si prepara alla Missione al Popolo, due settimane ricche di momenti di preghiera

LUZZI (CS) – In occasione del 25° anniversario dell’Istituzione della Parrocchia dei Sacri Cuori, in comunione con le altre parrocchie dell’Unità Pastorale di Luzzi, si dà il via alla Missione al Popolo, fortemente avanzata dal parroco, Don Andrea Lirangi. La comunità intera si prepara a vivere questo tempo di grazia, curato dai Padri Missionari del Preziosissimo Sangue di San Gaspare del Bufalo.

Domani, domenica 6 ottobre l’inizio della Missione Popolare – Mandato e Annuncio Missionario. Verrà inaugurato e benedetto il nuovo Mosaico Absidale nella Chiesa dei Sacri Cuori e a seguire sarà celebrata la Santa Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Checchinato.

Due settimane intense e ricche di momenti di preghiera, condivisione e convivialità

La comunità intera sarà coinvolta tramite varie attività che si svolgeranno per 15 giorni: le mattine i missionari incontreranno bambini e ragazzi nelle scuole del territorio, gli anziani, le Famiglie e gli ammalati. In particolare nella mattina di sabato 19 ottobre i missionari incontreranno l’Amministrazione Comunale con le Associazioni di volontariato e della cultura insieme alle forze dell’ordine.

Ogni pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18:00 si svolgerà il G.O.M. (Grande Oratorio Missionario) per i più giovani, durante il quale a giorni alterni parteciperanno Scout e associazioni sportive varie, con un pomeriggio dedicato ai bambini e ragazzi diversamente abili ed alle loro famiglie.

Venerdì 18 ottobre inoltre, il pomeriggio sarà dedicato alla Giornata dei Nonni e degli Anziani che terminerà con la torta augurale. Ad ogni conclusione del G.O.M. alle ore 18:00 seguirà la Santa Messa con predicazione missionaria, mentre la sera sarà attivo il Centro di Ascolto e di incontri per i ragazzi.

Non mancheranno le serate di intrattenimento musicale: sabato 12 ottobre l’evento “Famiglie in festa” con i Kantiere Kairos in concerto nella Piazza dei Sacri Cuori alle ore 21:00, in occasione saranno allestiti Stand gastronomici. Domenica 13 ottobre l’evento “Festa dei Giovani” con i Mosaiko in concerto nella Piazza dei Sacri Cuori alle ore 20:00, anche in questa occasione saranno allestiti stand gastronomici. La Missione si concluderà domenica 20 ottobre con la Santa Messa Solenne presieduta dal direttore della Missione Don Flavio Calicchia nella Chiesa dei Sacri Cuori; al termine, il rito di incoronazione della statua dell’Immacolata Concezione nel 70° anniversario dalla prima incoronazione a patrona e protettrice della Città di Luzzi che sarà accolta giorno 12 ottobre.