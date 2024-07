Luzzi, dolore per la morte del giovane pilota Davide Pisano: «un colpo al cuore, ciao campione»

LUZZI – La morte del giovane Davide Pisano, a seguito di un tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio mentre si trovava alla guida della sua moto, Sulla statale 660 nel territorio di Acri, ha lasciato nel dolore e fatto calare un velo di tristezza nella comunità che si è stretta attorno alla famiglia. Attonito anche i tantissimi che conoscevano Davide, appassionato di motori. Davide era un giovane sportivo che gareggiava nel Campionato Italiano di Velocità Montagna con il Team Tintillo Racing, ma era un appassionato anche di moto.

“Sono quelle notizie che non vorresti mai e poi mai leggere. È un colpo al cuore, ancor di più quando se ne va via troppo presto un amico, un Driver, uno di famiglia con la passione nel sangue. Ci stringiamo con tutto il nostro affetto al dolore della famiglia ed agli amici del Team Tintillo Racing per la tragica e prematura scomparsa di Davide Pisano. Riposa in pace, Davide“. Così si legge in un post della Modders Squadra Corse. Ma tantissimi anche i messaggi di cordiglio degli amici “ciao campione, resterai per sempre nel mio cuore”.