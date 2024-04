Lorica: 5 milioni per il nuovo e moderno Lungolago. La “perla della Sila” a misura di turista – FOTO

LORICA (CS) – Lorica è pronta a rifarsi il look, in particolare sul lungolago, la zona più suggestiva della “Perla della Sila” sempre più a misura di turista e pronta alla definitiva rinascita dopo decenni di buio. In primis grazie ai moderni impianti di risalita di Monte Botte Donato tornati a funzionare a pieno regime. Adesso con i nuovi interventi, dal costo di 5 milioni di euro che riguarderanno la passeggiata col suggestivo affaccio sul Lago Arvo. del A darne notizia il Sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro che non ha nascosto la propria soddisfazione incontrando la ditta che si è aggiudicata i lavori.

“Ho provato grande emozione nel vedere come diventerà il lungolago, oasi naturalistica senza eguali, ubicata nel cuore del Parco nazionale della Sila. Ho incontrato i tecnici della ditta che ha vinto l’appalto del lungolago di Lorica. Nel giro di 30 giorni avremo il progetto definitivo e partiranno i lavori dell’opera, di quasi 5 milioni di euro che abbiamo ottenuto scommettendo sulla bellezza e unicità del posto”.

“Il progetto di valorizzazione del luogo – spiega il Sindaco – è all’avanguardia e proietterà la nostra Lorica tra le mete più gettonate al mondo, al pari di quelle con grandi invasi e parchi enormi. Ci saranno banchine illuminate con gli approdi per barche a vela, la raffigurazione degli animali del Parco nazionale della Sila, aree ludiche per bambini e famiglie e box che ospiteranno nuove attività commerciali. Tutto con materiali naturali e sostenibili. Bellezza, turismo e commercio è il trinomio dello sviluppo su cui puntiamo. Mi riferisco a un turismo lento, esperienziale, che possa portare sempre più presenze nella nostra terra, da ammirare, assaporare e vivere in ogni stagione. Sognare, volere e scrivere un’altra storia è possibile. Insieme, con l’orgoglio di essere sangiovannesi!” ha concluso il Sindaco.