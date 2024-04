Elezioni europee, in Calabria arrivano i big: Tajani (FI) e Bonelli (Europa Verde)

CATANZARO – Le elezioni europee si avvicinano e in Calabria arrivano i big della politica nazionale per sostenere i loro candidati. Il vice presidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, sarà in Calabria nelle giornate del 2 e 3 maggio. La prima tappa è in programma a Lamezia Terme, per una conferenza stampa insieme al coordinatore regionale del Partito e vice capogruppo alla Camera Francesco Cannizzaro, ed al presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale azzurro, Roberto Occhiuto, durante cui verranno annunciate nuove adesioni a Forza Italia. La conferenza si terrà presso la sala congressi del T Hotel, alle ore 10:30. Lo rende noto Forza Italia.

Nel pomeriggio, spostamento in provincia di Crotone, a Cirò Marina, dove è in programma una convention sul tema “Forza Italia, forza del futuro”, ospitata dal Teatro Alikia alle ore 17:00. Interverranno Sergio Torromino, coordinatore provinciale di Forza Italia Crotone e Sergio Ferrari, sindaco di Cirò Marina e presidente della Provincia di Crotone e concluderanno Cannizzaro ed Tajani. La due giorni calabrese del ministro Tajani si chiuderà a Reggio Calabria dove, nella mattinata di venerdì 3, alle 11:30, è in programma la conferenza stampa di presentazione ufficiale della candidatura alle elezioni europee di Giusi Princi, vicepresidente della Regione Calabria, e dello stesso Antonio Tajani. L’incontro si terrà nella sede del Coordinamento regionale di Forza Italia, via quartiere militare 20. Qui, oltre ai due candidati, interverranno Francesco Cannizzaro e Roberto Occhiuto.

Bonelli in Calabria: sarà a Riace, Vibo Valentia e Corigliano Rossano

Angelo Bonelli giovedì 2 maggio sarà in Calabria e per un triplice appuntamento. Nella mattinata, alle 11,30 sarà a Riace per supportare la candidatura alle Europee di Mimmo Lucano. “Con il segretario nazionale dei Verdi-Europa Verde ci saranno anche il deputato di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, Roberto Salis, il padre di Ilaria, ingiustamente detenuta in Ungheria dal febbraio scorso e l’ex parlamentare Leoluca Orlando, anche lui candidato al rinnovo del consiglio europeo, Rosa D’Amato e Gerardo Pontecorvo”. Lo rende noto il coordinatore regionale dei Verdi-Europa Verde, Giuseppe Campana.

“Nel pomeriggio Bonelli viaggerà alla volta di Vibo Valentia dove presenzierà ad un incontro politico per sostenere la candidatura a sindaco di Enzo Romeo. L’appuntamento è previsto per le 16 nella sede elettorale di via Kennedy. Alle 19 il segretario chiuderà la sua giornata calabrese a Corigliano Rossano, nella sede dell’alleanza Verdi e Sinistra Italiana in via Telesio. In riva allo Ionio Bonelli sosterrà la ricandidatura di Flavio Stasi”.