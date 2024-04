Mattarella a Castrovillari, il vescovo Savino: «la sua visita ci incoraggia e ci sostiene»

CASTROVILLARI (CS) – “Grazie Presidente lei oggi come non mai è garante dei principi della costituzione è il garante della democrazia in Italia. Le dico grazie a nome di questa terra bellissima ma spesso sfigurata della Sibaritide le diciamo grazie perché oggi ci fa visita ci incoraggi e ci sostenga perché la Calabria è bella, la gente calabrese e generosa vive anche la legalità ma molto spesso prevale un sistema che è sbilanciato sulla corruzione sulla concussione e su tutti tutti quei fenomeni che purtroppo rendono sfigurata la nostra Calabria”.

Lo ha detto mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio e vice presidente della Cei rivilgendosi al Capo dello Stato oggi in visita in Calabria a due eccellenze agroindustriali del Cosentino, a Mongrassano e Castrovillari. “Lei ci incoraggi – ha aggiunto il presule – noi abbiamo bisogno di lei sono convinto che il suo messaggio oggi attiverà senz’altro processi di autentica e vera liberazione. Noi ci siamo ci siamo come Chiesa noi vogliamo fare la nostra parte e siamo convinti che nella misura in cui lei ci incoraggia e ci sosterrà questa terra diventerà sempre migliore perché la Calabria merita merita senz’altro molto di più”.