Teatro dei Ruderi di Cirella: ecco il cartellone estivo con 14 spettacoli dal vivo

DIAMANTE (CS) – Si inizia a respirare aria d’estate con gli spettacoli dal vivo, dopo l’enorme successo delle passate edizioni, arriva all’interno dell’area archeologica di Cirella antica uno dei festival più importanti d’Italia. A darne l’annuncio è il direttore artistico Alfredo De Luca, insieme all’amministrazione comunale di Diamante, prospettando ben 14 spettacoli dal vivo di rilievo internazionale suddivisi tra luglio ed agosto. Si parte il 20 Luglio con il “gladiatore” Russell Crowe accompagnato dalla sua band Indoor Garden Party, reduci dal successo di Sanremo. Il 6 agosto torna nella riviera dei Cedri dal vivo uno dei cantautori che ha fatto la storia della musica italiana, Francesco De Gregori.

A seguire il 7 agosto Emma, 8 Agosto Gigi D’Alessio, il 10 Agosto Gazzelle, il 12 Agosto la regina delle famiglie Carolina Benvenga, il 14 agosto Fiorella Mannoia live con Orchestra, il 18 agosto uno degli eventi più attesi della regione con il concertone di Geolier in collaborazione con TicketService Calabria, il 20 agosto arrivano i Ricchi e Poveri freschi di Disco di Platino, il 21 agosto l’unica commedia estiva con Biagio Izzo in “Esseoesse”, il 22 agosto in concerto per Fondazione Lilli ci sarà Tropico, il 24 Agosto Tommaso Paradiso, il 25 per Emigration Song XXVI il ritorno in Calabria di Manu Chao e a chiudere la kermesse il 26 agosto, per la prima volta in assoluto sulla costa Tirrenica, Il Volo con Tutti per Uno – Capolavoro Tour. Una stagione senza precedenti afferma il Sindaco di Diamante Ernesto Magorno che elogia l’operato di Alfredo De Luca che conclude: “Un progresso che parte dal 2020, con rigore e voglia di portare un grande festival all’interno dell’area archeologica di Cirella Antica.

Stiamo lavorando da Dicembre per la costruzione di questa programmazione, ad oggi essere considerati dalle produzioni uno dei festival più importanti in Italia ci riempie d’orgoglio ma allo stesso tempo ci incentiva a lavorare di più per fare sempre meglio. Importante segnale anche per il flusso turistico della costa tirrenica ”. Sale l’attesa dunque per una delle programmazioni più importanti della Regione Calabria al Teatro dei Ruderi di Cirella, già venduti oltre 12.000 biglietti testimoniando il forte interesse da parte del pubblico per uno dei festival più attesi di sempre della riviera dei Cedri. Ticket ancora disponibili sui circuiti vendita TicketOne e su www.alfredodeluca.it