“No” ai comitati anti abortisti nei consultori, parte una mozione regionale

CATANZARO – La Conferenza regionale delle Democratiche, con la portavoce regionale Teresa Esposito e le portavoci provinciali Lidia Vescio, Barbara Panetta, Vladimira Pugliese, Simona Colotta e Benedetta Ventura, di concerto con la consigliera regionale del Partito Democratico, Amalia Bruni, ha annunciato la presentazione di una mozione per manifestare il proprio dissenso alla legge, votata dal Governo, che prevede la presenza di associazioni antiabortiste nei consultori ai quali si rivolgono le donne che intendono abortire.

“Grave passo indietro nei diritti delle donne”

La mozione, depositata dalla consigliera regionale Amalia Bruni, mira a sollecitare un dibattito nelle sedi competenti, a partire dalla Conferenza delle Regioni, e a chiedere alla Regione Calabria di non esercitare la facoltà prevista dal decreto per quanto riguarda i Servizi consultoriali. “I comitati anti-abortisti nei consultori rappresentano un grave passo indietro per i diritti delle donne”, ha dichiarato Teresa Esposito. “Questa norma rischia di condizionare pesantemente le scelte delle donne, compromettendo il loro diritto fondamentale di autodeterminazione.

Lidia Vescio ha aggiunto: “È fondamentale che i consultori restino luoghi sicuri e neutrali, dove le donne possano ricevere supporto e informazioni accurate senza pressioni ideologiche. L’introduzione di comitati anti-abortisti nei consultori mina questo principio.” Barbara Panetta ha sottolineato l’importanza di questa mozione: “Chiediamo che le istituzioni regionali e locali prendano posizione contro questa norma e proteggano i servizi consultoriali come spazi di supporto imparziale e di tutela della salute delle donne”. È nostro dovere – sottolineano – difendere i diritti conquistati dalle donne e garantire che i servizi pubblici rimangano al servizio delle loro esigenze, senza interferenze ideologiche che potrebbero compromettere la loro libertà di scelta.

La mozione

L’atto è stato depositato questa mattina all’attenzione del presidente della Giunta regionale. “La legge 194 del 22 maggio 1978 garantisce il diritto all’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) in strutture pubbliche e convenzionate del Servizio Sanitario Nazionale – si legge nella premessa della mozione -. Questa legge ha rappresentato un progresso significativo per il diritto all’autodeterminazione procreativa e alla salute delle donne, riducendo i rischi legati agli aborti illegali. Dal 1978, i consultori familiari hanno migliorato la consapevolezza procreativa e offerto la possibilità di aborti terapeutici in sicurezza. Lo Stato deve garantire strutture adeguate e personale qualificato per l’IVG, coprendo i costi e fornendo assistenza pre e post intervento.

“I consultori familiari sono essenziali per l’assistenza alle donne che scelgono l’IVG, offrendo informazioni sui diritti, servizi sociali, sanitari, assistenziali e certificati necessari – si legge ancora nel corpo della mozione -. I consultori sono importanti presidi sanitari territoriali, il cui rafforzamento è necessario per rendere i servizi accessibili e universalistici.

“Il 23 aprile 2024, il Senato ha approvato un emendamento che permette alle associazioni antiabortiste di operare nei consultori familiari. Questo emendamento, inserito nel decreto sulle misure finanziate dal PNRR, contrasta con una risoluzione del Parlamento europeo che inserisce l’interruzione di gravidanza nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE – sottolinea ancora la consigliera Bruni -. L’emendamento prevede che le Regioni possano coinvolgere soggetti del Terzo settore nel sostegno alla maternità, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica: questo potrebbe limitare il diritto delle donne all’autodeterminazione, aumentando gli ostacoli all’accesso all’IVG. I soggetti antiabortisti non sono professionisti sanitari ma volontari con orientamenti ideologici, che potrebbero esercitare pressioni psicologiche e fornire consulenze fuorvianti”.

“I consultori familiari devono essere sostenuti e potenziati per tutelare la salute e il benessere delle donne – spiega ancora la consigliera Bruni -. È fondamentale evitare passi indietro nei progressi ottenuti nel campo dei diritti riproduttivi. Le Linee di indirizzo 2020 sull’IVG farmacologica dimostrano la possibilità di ridurre l’ospedalizzazione tramite soluzioni ambulatoriali adeguate. La legge 194 prevede già la presa in carico delle donne da parte di specialisti, e il coinvolgimento delle associazioni pro-life potrebbe compromettere la riservatezza del percorso di IVG”.

Con la mozione di cui la consigliera Bruni è prima firmataria, si chiede al Presidente della Giunta Regionale di “esprimere il proprio dissenso nelle sedi competenti, a partire dalla Conferenza Stato-Regioni, rispetto alla norma del Decreto 2 marzo 2024 n. 19; di non esercitare la facoltà di coinvolgere soggetti del Terzo settore nei Servizi Consultoriali, per evitare rischi di violazione della privacy e dei diritti delle donne. rafforzare l’investimento nei consultori familiari nonostante il sottofinanziamento statale”. Bruni sollecita inoltre il presidente Occhiuto a “garantire la presenza di medici non obiettori di coscienza nelle strutture pubbliche calabresi per un accesso tempestivo all’IVG”, e “avviare un confronto con le associazioni per discutere lo stato e la programmazione governativa sull’accesso alla salute riproduttiva delle donne”.