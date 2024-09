Longobucco senza medico di base, il sindaco rassicura: “Il posto non resterà vacante”

LONGOBUCCO (CS) – Medicina di base, sarà il dottore Giovanni Murrone a sostituire la dottoressa Meriann Belcastro. La comunità non dovrebbe avvertire disagi con il passaggio della gestione del servizio: i due professionisti si affiancheranno per un periodo di tempo per facilitare e rendere ottimali tutte le consegne. È quanto fa sapere il sindaco Giovanni Pirillo tranquillizzando tutti e mille i mutuati: da quando abbiamo saputo del trasferimento della dottoressa Belcastro sulla questione abbiamo investito da subito e continuiamo ad investire la massima attenzione.

Incarico provvisorio, la firma nei prossimi giorni

L’Amministrazione Comunale – precisa il Sindaco – ha avviato subito l’interlocuzione con il Commissario dell’Asp Antonello Graziano e con il direttore del Distretto sanitario Jonio Sud Giovanni Fraia che hanno individuato nel dottore Murrone il sostituto. Il nuovo medico avrà un incarico provvisorio. Firmerà il contratto in questa settimana e prenderà subito servizio, affiancato dalla dottoressa Belcastro.

Il Sindaco Giovanni Pirillo e l’Amministrazione Comunale colgono l’occasione per ringraziare la dottoressa Belcastro per la disponibilità e professionalità dimostrata in questi anni verso la comunità, garantendo risposte e assistenza soprattutto tra gli utenti più anziani.