Infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. Protocollo tra la Prefettura e Comune di San Giovanni in Fiore

COSENZA – Il Prefetto della provincia di Cosenza, il Sindaco del Comune di San Giovanni in Fiore e il Dirigente regionale del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza del Capo Dipartimento dello stesso Settore, alla presenza dei Vertici provinciali delle Forze di polizia, stamani hanno sottoscritto un protocollo di legalità per una sinergica azione di prevenzione rispetto ai tentativi di infiltrazione del crimine organizzato nell’ambito dei lavori di miglioramento infrastrutturale del territorio sangiovannese a finanziamento regionale.

L’accordo persegue il fine di evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici che discenderanno dallo stesso finanziamento tramite strumenti quali: l’abbassamento del tetto degli importi previsti per il rilascio della documentazione antimafia; un sistematico controllo dei cantieri da parte delle Forze di polizia; uno specifico sistema sanzionatorio per le imprese appaltatrici o subappaltatrici nel caso di omessa denuncia di tentativi di corruzione o di estorsione.

Il documento sottoscritto si ispira ad analoghi protocolli sottoscritti, la cui esecuzione ha dato già significativi successi in termini preventivi in altri ambiti territoriali della provincia di Cosenza, a garanzia del suo sviluppo ed a contrasto delle infiltrazioni mafiose nell’economia legale.