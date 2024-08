LUZZI (CS) – Moreno Montalto, il giovane e talentuoso tenore luzzese, diventato oramai un artista di calibro internazionale, è tornato a casa. E lo ha fatto portando in scena ieri sera il bellissimo concerto dal titolo “Italia… Un Viaggio in Musica” nell’ambito della rassegna “Estate Luzzese 2024″. Nell’anfiteatro comunale di Luzzi “Tebe”, gremito di persone, un viaggio di note ed emozioni nella grande tradizione musicale italiana.

Dal repertorio lirico dei grandi autori alla melodia partenopea, dalla musica leggera fino alle colonne sonore dei film. Montalto ha interpretato alla perfezione brani celebri come “Caruso”, “Tu si ’na cosa grande”, “Hallelujah”, “Nessun dorma”, “Melodramma”, “Volare”, “Dicitencello vuje”, “O surdato ‘nnammurato”, “O sole Mio”, “Con te partirò” e tanti altri.

Più che un concerto un vero e proprio progetto in musica, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle tipicità e delle peculiarità della melodia italiana. Ad accompagnare la voce potente e unica di Moreno Montalto, Pino Baffi al pianoforte, Pasquale Allegretti al violino, Stefano Amato al violoncello e Francesco Venneri alla fisarmonica. Una fusione perfetta tra poesia, teatro e musica con le canzoni che hanno raccontato storie senza tempo.

Il tenore Moreno Montalto è un giovane che si sta facendo strada nel panorama artistico nazionale e internazionale. Dopo aver cantato in città importanti come New York, Macao Nanchino e Foshan in Cina, in Italia si è esibito su palcoscenici nazionali di grande tradizione come Venezia, Verona e Bologna. Ieri sera il ritorno a Luzzi con un concerto ricco di sonorità e uno spettacolo travolgente ed emozionante, grazie alla sua capacità di incarnare il ruolo dell’eroe romantico o del protagonista tragico, di personaggi che vivono passioni e drammi intensi, riuscendo a fondere potenza e delicatezza, forza e vulnerabilità con una tecnica vocale impeccabile che ha rapito il pubblico presente.