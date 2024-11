Guardia Medica a Fagnano Castello, circolo Pd «va potenziata perchè indispensabile»

- Advertisement -

FAGNANO CASTELLO (CS) – Il Partito Democratico Circolo di Fagnano Castello, già il 2 Luglio 2023 aveva avanzato richiesta di potenziamento del servizio di guardia medica, ma “non ha risposto nessuno“. “Lo ribadiamo oggi con ancora più forza e convinzione: la Guardia Medica è un servizio di primaria importanza per i cittadini per cui va potenziata e le istituzioni ne devono assicurare un regolare funzionamento”.

“Nel nostro territorio dove è stato da anni smantellato il presidio ospedaliero di San Marco Argentano, le postazioni di continuità assistenziale (Guardia Medica) assumono importanza vitale e assolutamente irrinunciabile per cui siamo pronti a mobilitarci unendo tutte le forze sane che hanno a cuore il vivere civile e la salute dei cittadini. Per quanto attiene la postazione di Fagnano Castello non è più tollerabile che funzioni pochi giorni alla settimana; urge assicurare una presenza stabile di operatori sanitari e medici”.

“Così come e’ assolutamente non rinviabile – prosegue il Pd di Fagnano – un potenziamento dei dispositivi e strumentazioni di primo intervento. Nelle prossime ore se non ci saranno risposte concrete, crescerà una forte mobilitazione tesa ad assicurare la vivibilità sanitaria nel nostro comune e nel territorio. Sui diritti e sulla vita dei cittadini non può esistere il silenzio. Noi non staremo in Silenzio perché vogliamo essere vicini alle persone più fragili, agli anziani e a tutti coloro che chiedono una sanità efficace”.