Grimaldi, la denuncia: “Colpita da un cavo elettrico segnalato da tempo, sono viva per miracolo”

GRIMALDI (CS) – Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di D.B., residente nel Comune di Grimaldi, che ieri pomeriggio è stata vittima di un incidente che, secondo quanto riporta la donna, “avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi”.

“Egregia Redazione, voglio porre l’attenzione su un grave episodio di mancata sicurezza elettrica di cui sono stata vittima nel pomeriggio di ieri, sabato 23 novembre, quando un incidente, avvenuto intorno alle 16:30 in contrada Lauri, nel comune di Grimaldi, dove vivo, avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi per la sottoscritta.

Mi trovavo fuori dalla mia abitazione, all’interno del mio terreno, e avevo appena dato da mangiare alle galline che allevo, quando un cavo elettrico, da me segnalato più volte all’Enel negli ultimi tre anni, si è staccato dal palo che lo reggeva, colpendomi le spalle in maniera violenta (c’è mancato poco che mi cadesse in testa!). Indossavo una giacca impermeabilizzata che ha attutito l’impatto e, presumibilmente, mi ha salvato la vita. L’incidente ha generato delle scintille e una situazione di pericolo estremo, che solo per un caso fortunato ora vi sto raccontando (se fosse accaduto l’altro ieri, con la pioggia ch’è caduta, certamente non sarei sopravvissuta).

In preda alla paura, sono corsa in strada per cercare di fermare le macchine che passavano e chiedere soccorso. Sono stati allertati i Carabinieri della stazione di Rogliano, che sono intervenuti prontamente e, dopo di loro, sono finalmente giunti i tecnici dell’Enel, che hanno lavorato per ore per sostituire il cavo elettrico. In diverse occasioni – lo voglio ribadire – , avevo segnalato ad Enel la presenza di questo cavo pericoloso che già altre volte aveva prodotto scintille, l’ultima delle quali durante il forte temporale di poche sere fa, che ha causato l’interruzione temporanea del servizio elettrico in diverse zone del comune.

Tuttavia, tutte le segnalazioni fatte al numero guasti della società, non sono servite (neanche quella fatta recentemente dal sindaco!), perché non è mai intervenuto nessuno, fino ad incidente avvenuto. Ritengo che questa mancanza di azione sia inaccettabile e testimonia una preoccupante inefficienza nella gestione della sicurezza della rete elettrica. È possibile che certi interventi, che dovrebbero essere tempestivi, troppo spesso avvengano quando il danno è ormai stato fatto? Perdonatemi lo sfogo, ma vorrei che quello che mi è successo servisse per impedire che si ripetano situazioni come questa, perché se sono ancora viva è solo per una pura fatalità”.