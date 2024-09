Grave incidente sulla Statale 107 a Pianette di Rovito. Scontro auto-furgone, un ferito

COSENZA – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.45, lungo la “Statale 107 Silana Crotonese” proco prima dello svincolo per Pianette di Rovito. Per cause in corso di accertamento, il violento impatto è avvenuto tra un’utilitaria ed un furgone da lavoro.

Ad avere la peggio il conducente dell’auto trasportato in codice rosso all’ospedale di Cosenza. Sul posto due ambulanze, i carabinieri per i rilievi, i vigili del fuoco e il personale dell’Anas. Il transito sulla statale, nel tratto interessato dal sinistro, è al momento su un’unica corsia per consentire di ultimare le operazioni di soccorso.