Grave incidente sulla SS 107 in Sila: scontro tra auto e moto, atterra l’elisoccorso. Traffico bloccato

COSENZA – Un incidente stradale, tra un’auto e una moto, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi ed ha provocato il ferimento di almeno una persona, soccorsa da un’ambulanza del 118. A causa delle ferite si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso fatto atterrare direttamente sulla Statale.

L’incidente si è verificato in Sila, nei pressi del viadotto “Ventulilla” lungo la Statale 107 “Silana-Crotonese”, in direzione Camigliatello, circa 500 metri dopo il bivio per San Pietro in Guarano. Inevitabilmente si sono formate delle lunghissime code in entrambe le direzioni, con la Statale al momento bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi.

Seguono aggiornamenti