Grave incidente a Cassano Ionio, sfonda un muro e finisce in un canalone

CASSANO IONIO (CS) – Era alla guida di una Fiat Punto lungo la provinciale 166, che da Cassano porta a Garda e poi verso lo svincolo dell’A2 di Sibari-Firmo, quando per cause in corso d’accertamento ha perso il controllo del mezzo e dopo aver sfondato un muro è finito in un canalone. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto hanno dovuto estrarre il conducente, un uomo di 49 anni di Cassano Ionio, dalle lamiere. I sanitari del 118 lo hanno poi trasferito all’ospedale di Castrovillari dove è ricoverato in prognosi riservata.