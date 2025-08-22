Festival Euromediterraneo di Altomonte: arrivano Enzo Salvi e Gene Gnocchi

- Advertisement -

ALTOMONTE (CS) – Continuano gli appuntamenti del cartellone estivo della 38ª edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte, la rassegna culturale simbolo della Calabria che unisce arte, tradizioni e comunità sotto l’insegna del Mediterraneo. Dopo lo spettacolo di Luca Ward che ha affascinato il pubblico di Altomonte ed il tutto esaurito per lo spettacolo “Meglio stasera!” di Stefano De Martino, il palco del teatro Costantino Belluscio torna protagonista con altre due serate di comicità all’insegna del teatro dialettico e dell’ironia contemporanea.

Questa sera alle 21.30 con ingresso gratuito, è la volta di Enzo Salvi: il comico romano noto per il suo linguaggio colorito e il ruolo iconico di “Er Cipolla”. La sua comicità trascinante saprà coinvolgere un pubblico trasversale, portando divertimento e leggerezza nella suggestiva cornice di Altomonte. La rassegna teatrale si chiuderà in bellezza domenica 24 agosto, sempre 21.30 e sempre ingresso gratuito, con Gene Gnocchi, comico e conduttore dallo spirito irriverente e dall’humour pungente: la sua performance porterà risate e riflessioni in un unico esilarante spettacolo.