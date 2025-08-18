Luca Ward incanta Altomonte: un’affascinante traversata in mare tra mondi diversi ed una sola ed unica voce

ALTOMONTE (CS) – Una marea di applausi ieri sera ad Altomonte per Luca Ward, il celebre attore e doppiatore che sul palco del teatro “Costantino Belluscio”, per il Festival Euromediterraneo ha portato il suo spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno”. Il Comandante Luca, nel corso di un’affascinante traversate in mare, sulla nave della sua vita, ha condotto il pubblico tra acque calme e agitate, raccontando la sua infanzia e parte della sua lunga carriera, abbattendo quella famosa quarta parete per trascire il pubblico nel suo mondo.

Un andirivieni tra cinema, televisione e teatro che ha rapito gli spettatori giunti ad Altomonete che hanno sorriso, riflettutto e sperimentato insieme a Luca Ward nel corso di uno spettacolo nato in seno alla pandemia, come ci ha raccontato ai nostri microfoni.

Una sola voce, tanti mondi ed esperienze diverse. Calore, allegria, nostalgia, cattiveria, rabbia. Sul palco si può essere tutti e nessuno nello stesso tempo, proprio come il doppiatore ha insegnato ieri sera nel corso del suo spettacolo. Così la nave del Comandante Ward è giunta in porto, non prima di regalare a tutti una delle sue interpretazioni più iconiche: la voce unica ed intramontabile del Gladiatore. Per pochi istanti tutto si è fermato ad Altomonte, tutti siamo tornati nell’antica Roma, nel Colosseo, con davanti ai nostri occhi Massimo Decimo Meridio.