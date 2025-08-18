Provincia

Luca Ward incanta Altomonte: un’affascinante traversata in mare tra mondi diversi ed una sola ed unica voce

Una marea di applausi ieri sera ad Altomonte per Luca Ward, il celebre attore e doppiatore che sul palco del teatro "Costantino Belluscio", per il Festival Euromediterraneo, ha portato il suo spettacolo "Il talento di essere tutti e nessuno"

HomeProvincia
Francesca Bloise
Scritto da Francesca Bloise
Stima lettura: 1 minuti

ALTOMONTE (CS) – Una marea di applausi ieri sera ad Altomonte per Luca Ward, il celebre attore e doppiatore che sul palco del teatro “Costantino Belluscio”, per il Festival Euromediterraneo ha portato il suo spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno”. Il Comandante Luca, nel corso di un’affascinante traversate in mare, sulla nave della sua vita, ha condotto il pubblico tra acque calme e agitate, raccontando la sua infanzia e parte della sua lunga carriera, abbattendo quella famosa quarta parete per trascire il pubblico nel suo mondo.

Un andirivieni tra cinema, televisione e teatro che ha rapito gli spettatori giunti ad Altomonete che hanno sorriso, riflettutto e sperimentato insieme a Luca Ward nel corso di uno spettacolo nato in seno alla pandemia, come ci ha raccontato ai nostri microfoni.

Una sola voce, tanti mondi ed esperienze diverse. Calore, allegria, nostalgia, cattiveria, rabbia. Sul palco si può essere tutti e nessuno nello stesso tempo, proprio come il doppiatore ha insegnato ieri sera nel corso del suo spettacolo. Così la nave del Comandante Ward è giunta in porto, non prima di regalare a tutti una delle sue interpretazioni più iconiche: la voce unica ed intramontabile del Gladiatore. Per pochi istanti tutto si è fermato ad Altomonte, tutti siamo tornati nell’antica Roma, nel Colosseo, con davanti ai nostri occhi Massimo Decimo Meridio.

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37001Area Urbana22253Archivio Storico News20456Cosenza20418Provincia19748Italia7995In Evidenza7648Magazine3953

Correlati

Carica altri
Francesca Bloise
Altri articoli di Francesca Bloise
Pini loricati Papaleo
Provincia

I pini loricati del Pollino arrivano sul grande schermo: Papaleo li...

MORANO CALABRO (CS) - Giorni di fermento nel Parco nazionale del Pollino per la presenza di ospiti davvero speciali. Sono iniziate, infatti, le riprese...
Provincia

Festival Euromediterraneo di Altomonte, presentato il cartellone 2025: ospite d’eccezione Stefano...

ALTOMONTE (CS) - Tutto pronto per il Festival Euromediterraneo 2025 di Altomonte arrivato alla 38esima edizione. Il cartellone 2025, presentato questa mattina in conferenza...
Provincia

Festival Euromediterraneo di Altomonte 2025, si parte con la Notte Bianca:...

ALTOMONTE (CS) - Ritorna anche quest'anno uno degli appuntamenti estivi più attesi della Calabria, la Notte Bianca di Altomonte che apre l'edizione 2025 del...
Fontane parco del benessere
Area Urbana

A Cosenza la calura si combatte con le fontane del parco...

COSENZA - Giorni non facili, questi, per chi è rimasto in città. Le temperature a Cosenza, come in gran parte del Sud Italia, sono...
Calabria

Vinitaly and the City taglia il nastro, Lollobrigida: “l’Italia difende il...

CASSANO ALLO IONIO (CS) - "In questa regione possiamo essere eccellenti". Sono le parole del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, aprendo la seconda edizione...
Danilo Lizzi
Calabria

È calabrese l’infermiere del 118 che a Roma ha salvato la...

COSENZA - Il suo volto ed il suo nome sta facendo nelle ultime ore il giro dei social. Parliamo di Danilo Lizzi, l'infermiere del...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA