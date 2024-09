Festival delle Serre a Cerisano tra musica, teatro e cinema: stasera è atteso Dario Vergassola

CERISANO (CS= – Non poteva cominciare meglio, la trentesima edizione del Festival delle Serre a Cerisano (CS). Nonostante la pioggia del pomeriggio, un ottimo sold out al cinema, al teatro ed al jazz. La prima serata ha regalato emozioni e spettacoli di altissimo livello, infatti. Il festival, che si svolge dal 3 all’8 settembre, ha già dimostrato di essere un evento imperdibile per gli amanti della cultura e dell’arte. La serata inaugurale ha visto la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale, con esibizioni che hanno spaziato dalla musica al teatro, passando per il cinema. Il pubblico, accorso numeroso, ha potuto godere di performance straordinarie che hanno saputo catturare l’attenzione e l’entusiasmo di tutti i presenti. Uno dei momenti più attesi è stato il concerto di apertura, che ha visto sul palco artisti del calibro di Fabrizio Bosso insieme all’Elio Coppola Trio, i quali hanno incantato il pubblico con le loro note jazz. La magia della musica ha creato un’atmosfera unica, rendendo la serata indimenticabile.

Non solo musica, ma anche teatro e cinema hanno trovato spazio in questa prima serata. Le rappresentazioni teatrali hanno offerto momenti di riflessione e divertimento, con Alberto Farina che ha fatto divertire e sorridere; mentre le proiezioni cinematografiche hanno permesso di apprezzare alcune delle opere più recenti e significative del panorama cinematografico. Così come Il teatro dei ragazzi con lo spettacolo di danza e fuoco, l’Agora’ live con Gio Filice in trio e la sezione Spiral sound ed il djset finale. Grande attenzione e molti apprezzamenti ha suscitato la presentazione del libro “Tra politica e storia. Il caso Moro” con Claudio Signorile e Simona Colarizi, alla presenza di Klaus Davi e di molti ex socialisti di un tempo.

Il sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, ha espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita della serata inaugurale, sottolineando l’importanza del festival come momento di aggregazione e valorizzazione del territorio. “Il Festival delle Serre è un’occasione unica per celebrare la cultura e l’arte, e siamo orgogliosi di poter offrire un programma così ricco e variegato”, ha dichiarato. Con oltre 40 spettacoli in programma nei prossimi giorni, il Festival delle Serre di Cerisano promette di continuare a sorprendere e affascinare il suo pubblico, confermandosi come uno degli eventi culturali più importanti della regione.

Non resta che attendere le prossime serate per scoprire tutte le meraviglie che questo festival ha in serbo per tutti. Il programma di questa sera, 4 settembre, prevede ad esempio Dario Vergassola al teatro, Luigi Viva e Luigi Masciari in Viva De Andre’ per il jazz e tutti gli immancabili spettacoli per ragazzi, il cinema e l’Agora’ live.

Di seguito il link per essere sempre aggiornati sul programma e sugli orari degli spettacoli totalmente gratuiti.